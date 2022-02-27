Триває інтенсивний обстріл: окупанти атакують Харків

Харків уранці 27 лютого перебуває під інтенсивним обстрілом російських загарбників. Мешканці міста повинні негайно перейти в укриття.

Про це повідомив український журналіст, військовий кореспондент Андрій Цаплієнко на своїй сторінці у соцмережах. Водночас він оприлюднив відео.

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Харків – під інтенсивним обстрілом,

– підписав ролик представник ЗМІ.