Триває інтенсивний обстріл: окупанти атакують Харків

27 лютого 2022 , 07:01
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Андрій Цаплієнко у телеграмі

Харків уранці 27 лютого перебуває під інтенсивним обстрілом російських загарбників. Мешканці міста повинні негайно перейти в укриття.

Про це повідомив український журналіст, військовий кореспондент Андрій Цаплієнко на своїй сторінці у соцмережах. Водночас він оприлюднив відео.

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Харків – під інтенсивним обстрілом,
– підписав ролик представник ЗМІ.

Автор: Олег Васьків