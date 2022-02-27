Тривога в Харкові: є загроза артилерійських обстрілів житлових районів міста

У Харкові знову лунає повітряна тривога. Голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов заявив, що існує загрозу обстрілів житлових районів міста.

Харківяни, залишайтеся в укриттях та не покидайте місць убезпечення.

До теми У Харкові під час сирени у церквах битимуть у дзвони

Додамо, що наразі ЗСУ зачищають Харків від російських диверсійно-розвідувальних груп і частини російських військових. Містян просять не виходити на вулиці, не пересуватися містом на автівках та не намагатися покинути місто.

Підписуйтесь на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дізнаватися важливі новини.