У Києві зупинка громадського транспорту під час тривоги паралізує його роботу на декілька годин

Рішення Київської міської державної адміністрації про зупинку наземного громадського транспорту під час повітряної тривоги суттєво уповільнює й здорожчує пересування столицею. Іноді автобуси й тролейбуси не можуть відновити свою роботу близько двох годин після відбою тривоги.

Це показали результати дослідження журналістів Texty.org.ua, які проаналізували рух громадського транспорту у Києві за рік – із травня 2023 до квітня 2024 року.

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Що відомо про наслідки зупинення роботи транспорту під час тривоги

Як приклад — робота трамвая №14. Після ранкового обстрілу 23 січня 2023 року трамвай не вийшов на маршрут "Відрадний-Контрактова площа". Після відбою повітряної тривоги о 08:14 транспорту на маршруті не було аж до 09:42.

За напрямком "Контрактова площа-Відрадний" також виникли проблеми. Одразу після відбою тривоги з кінцевої вирушив один трамвай, тоді ще один за одним з'явилися чотири біля зупинки "Вулиця Січових Стрільців". А потім на маршруті утворилася двогодинна пауза без транспорту.

Далі кілька трамваїв проїхало майже за графіком, після чого на маршруті виникла ще одна годинна дірка. О 13:22 почалася чергова тривога, яка знову збила графік.

По обіді в Києві знову лунала тривога, яка закінчилася о 17:41. Після цього на маршруті почався безлад: трамваї хаотично їхали один за одним, потім на маршруті утворювалися величезні паузи без жодної машини. І все це якраз у годину пік аж до ночі на доволі популярному маршруті (трамвай з'єднує спальний район Відрадний із Подолом і Дегтярівською, на якій знаходиться багато офісних та адміністративних будівель).

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А ось так повітряна тривога вплинула на рух автобуса №114 цьогоріч 23 лютого. У цей день повітряна тривога закінчилася о 23:30 (за графіком автобус і має курсувати по буднях до 23:30). За логікою КМДА під час тривоги пасажири мають сидіти в укритті, а після відбою сісти в транспорт і поїхати додому. Але о 23:30 автобус №114 уже завершив свою роботу, маршрутки вже не ходили, тож пасажирам довелося повертатися додому на таксі, ціни на які о цій порі виростають вдвічі.

Схожа ситуація була з автобусом №22: 28 листопада 2023 року повітряна тривога закінчилася о 22:01, а транспорт має курсувати до 23:00. Однак усі автобуси майже повністю припинили рух після відбою. Кілька машин відновили рух близько 23:00 з кількох точок, але це не покрило повністю весь маршрут. Тож навіть після відбою пасажири на деяких зупинках мусили попрощатися з можливістю доїхати додому цим транспортом.

Чому так відбувається?

Затримка громадського транспорту після повітряних тривог пов'язана з тим, що під час тривоги водії здебільшого не залишають свої машини на зупинках і не прямують в укриття, а їдуть на кінцеві чи інші місця відстою. Через це після відбою машина рушає не з зупинки, де вона стала під час сирени, а з іншого місця, яке може навіть не бути частиною маршруту.

До такого висновку дійшли активісти громадської організації "Пасажири Києва". Водії комунального транспорту, яких опитали журналісти Texty.org.ua, також підтверджують цей висновок.

Нас диспетчер розвертає, відправляє на різні точки, і ми чекаємо, щоб можна було відновити графік. Хоча я не розумію, навіщо треба намагатися нагнати графік, адже через пів години може знову початися тривога. Хай би ми вже їздили, як їздимо, а потім вже до вечора графік сам відновився б,

– сказав водій тролейбуса Вадим.

Кияни створили вже 7 петицій із вимогою скасувати заборону. Кожна з цих петицій набирає достатню кількість голосів для розгляду місцевою радою, і кожну з них відхиляє КМДА.

Що говорять у КМДА?

Громадський транспорт під час повітряної тривоги зупиняється лише в 3 українських обласних центрах — Хмельницькому, Івано-Франківську та Києві. Навіть у Харкові, Одесі, Дніпрі та Запоріжжі, де обстріли частіші, ніж у столиці, такої заборони немає.

У КМДА рішення зупиняти громадський наземний транспорт пояснюють турботою про безпеку громадян. Водночас чиновники готові переглянути своє рішення, якщо водії візьмуть на себе відповідальність за життя пасажирів.

Якщо сьогодні хтось хоче взяти на себе відповідальність і скаже, що готовий їздити під час повітряної тривоги й перевозити людей, і люди самі скажуть, що не мають претензій, це зовсім інший перегляд. Якщо сьогодні водії вийдуть і скажуть, що вони готові їхати та контролюватимуть цей процес, напевне, можна було б розглядати такий варіант,

– сказав директор Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслан Кандибор у недавньому інтерв'ю.

Водночас кияни неодноразово фіксували, що громадський транспорт просто зупиняється на маршруті під час тривоги. Люди й водії не спускаються в укриття, а перечікують повітряну тривогу в транспорті. Якщо ж автобус або тролейбус поїхав, то пасажири можуть лишитися чекати на зупинці. Іноді ситуація доходить до абсурду. Наприклад, під час тривоги автобус стоїть біля головного входу на оборонний завод "Артем", куди не раз прилітали ракети. Всередині сидять пасажири та водій.