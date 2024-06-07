На Львівщині вночі фіксували ракету, але гучні звуки не пов'язані з атакою

У ніч проти 7 червня російські війська намагались масовано атакувати українські міста. Ракети та "Шахеди" долетіли до Заходу, зокрема їх фіксували у межах Львівської області.

Про це повідоми мер Львова Андрій Садовий та керівник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький. Водночас звук, який могли чути мешканці міста, не пов'язаний із атакою – це був грім.

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"Крилата ракета курсом на Хмельницьку область. Усі, хто на Львівщині, ще встигають перейти у безпечне місце", – спершу повідомив Максим Козицький.

Згодом він уточнив: "Ракети на Тернопільщині. Курс – Львівщина!"

Начальник ЛОВА також раніше попереджав про загрозу ворожих БпЛА: "Є загроза ударних безпілотників. Зараз вони на Хмельниччині. Рухаються курсом на Львів та Івано-Франківськ".

Ракета перебувала у межах області кілька хвилин

Мер Андрій Садовий повідомив про ракетну загрозу о 4:19.

"Крилата ракета на території Львівської області. Будь ласка, залишайтесь у безпечному місці!", – зазначив він.

Уже за 3 хвилини він зазначив, що ракета залишила межі області.

"Звук, який могли чути на вулиці – грім", – додав міський голова.

Нічна атака ворога