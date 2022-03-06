Тривога у Миколаєві: негайно в укриття
6 березня 2022 , 11:28Читать новость на русском
Джерело:"Суспільне Миколаїв"
У Миколаєві – повітряна тривога. Людям необхідно бігти в укриття
Про тривогу оголосили о 11:21. Нагадаємо, що з укриттів не можна виходити, поки не почуєте сигналу про "відбій".
До речі Техніку в полях – забирайте собі, а "соляру" знищуйте, – Кім до мешканців Миколаївщини
Правилами нехтувати не можна, адже вони рятують життя.
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