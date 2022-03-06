Тривога у Миколаєві: негайно в укриття

У Миколаєві – повітряна тривога. Людям необхідно бігти в укриття

Про тривогу оголосили о 11:21. Нагадаємо, що з укриттів не можна виходити, поки не почуєте сигналу про "відбій".

До речі Техніку в полях – забирайте собі, а "соляру" знищуйте, – Кім до мешканців Миколаївщини

Правилами нехтувати не можна, адже вони рятують життя.



Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!