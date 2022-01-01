Тривога і надія: українці розповіли, з якими почуттями зустрічають 2022 рік

З 2019 року в Україні фіксують тенденцію до зменшення оптимістичних настроїв. Радості, упевненості та надії стає менше.

Почуття надії щодо майбутнього України плекають 43% респондентів. Водночас 34% опитуваних зізнаються, що відчувають тривогу.

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Чоловіки на 6% частіше говорять про оптимізм. Тим часом жінки частіше відчувають страх та розгубленість, коли замислюються про долю України.

Чим молодше покоління, тим більше оптимізму та надії відчувають його представники у порівнянні зі старшими віковими групами,

– мовиться у повідомленні.

Водночас люди старшого покоління частіше відчувають безвихідь та розгубленість. У них посилена тривога та страх.

Найоптимістичніше налаштовані щодо майбутнього України – жителі Сходу. Тим часом найбільше негативних почуттів відчувають жителі Півдня.

40% українців відчували стрес

Дані соціологічного дослідження "Рейтингу" свідчать, що понад 40% українців часто відчували стрес.

Ще 29% опитуваних зізнавалися, що іноді перебували у стані стресу.

Окрім того, ще 22% людей – рідко або дуже рідко відчували стрес. Ще 7% – ніколи.

Найчастіше українці відчували такі емоції: радість, сум та гнів.

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