На Півдні – повітряна тривога: у Кропивницькому пролунав вибух

У низці областей України – повітряна тривога. У Повітряних силах зауважили, що ворог запустив ракету у напрямку Кривого Рогу, а пізніше стало відомо про ракети у напрямку Кропивницького.

Ближче до 18:00 повітряну тривогу оголосили у низці регіонів. Невдовзі стало відомо, що російські військові запустили ракету, яка спочатку летіла на Кривий Ріг, а потім – Кропивницький. Згодом стало відомо, що у Кропивницькому пролунав вибух.

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У Кропивницькому пролунав вибух

Почнімо з того, що станом на 18:05 повітряну тривогу оголосили у Миколаївській, Херсонській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій і Харківській областях.

Повітряні сили о 17:38 попередили про ракетну небезпеку мешканців Запорізької та Дніпропетровської області. За кілька хвилин зазначили, що на Херсонщині та Миколаївщині повітряна тривога пов'язана з активністю тактичної авіації ворога в акваторії Азовського моря.

Вже о 17:47 повітряну тривогу оголосили також на Кіровоградщині, а через хвилину – на Харківщині. О 17:51 Повітряні сили закликали мешканців Кривого Рогу перебувати в укриттях, адже ракета летить у їхній бік.

О 17:58 Повітряні сили уточнили, що ракети у Кіровоградській області, і що вони летять у напрямку Кропивницького. Тому закликали мешканців міста перебувати в укриттях. Власне, за мить стало відомо, що там пролунав вибух.

Пізніше моніторингові канали зауважили, що локаційно повітряний простір чистий. Водночас варто очікувати на відбій повітряної тривоги, перш ніж покидати укриття. Пам'ятайте, що ворог надзвичайно підступний і може завдати удару у будь-який момент.

Станом на 18:15 відбій повітряної тривоги на Харківщині та Кіровоградщині. Ще у чотирьох областях карта досі "червона". Через хвилину "позеленіла" також Дніпропетровщина.