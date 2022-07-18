Тривога на Сході, вибухи чули в Чугуєві на Харківщині: перебувайте у безпеці

На Харківщині вночі 18 липня вкотре оголосили повітряну тривогу. За кілька хвилин після цього в Чугуєві почули вибухи.

У жодному разі не ігноруйте повідомлень про повітряну тривогу. Адже від початку повномасштабної війни внаслідок ворожих обстрілів загинули та зазнали поранень багато мирних українців, зокрема маленьких дітей.

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На Сході – повітряна тривога

Приблизно о 2:00 у східних областях України почали лунати сирени. Повітряну тривогу оголосили на:

Харківщині,

Сумщині,

Чернігівщині,

Полтавщині.

Окрім цього, повітряна тривога досі триває в Луганській області. Її оголосили ще 4 квітня, тобто 104 дні тому.

У Чугуєві чули вибухи

Під час повітряної тривоги важливо не публікувати фото чи відео обстрілів, якщо вони стануться. Також не варто оприлюднювати адрес місць влучань ворожих снарядів та ракет. Пам'ятайте, що така інформація лише допомагає окупантам коригувати вогонь.

Приблизно за 2 хвилини після оголошення повітряної тривоги на Харківщині місцеві жителі Чугуєва почали повідомляти у соцмережах, що чули звуки вибухів.

Станом на 2:39 їх було щонайменше 3. Наразі невідомо, чи це були звуки роботи нашої системи протиповітряної оборони, чи ворожі "прильоти". Офіційної інформації щодо цього поки немає.

Хай там як, місцевим жителям краще не покидати укриттів до повідомлення про скасування повітряної тривоги, яке оголошують лише тоді, коли загроза ворожого обстрілу повністю зникає.

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Коротко про попередній обстріл Чугуєва

Уночі 16 липня жителів Харківщини вкотре розбудила сирена повітряної тривоги. Невдовзі почали з'являтися повідомлення про вибухи в області – їх чули у Чугуєві.

Окупанти запустили по місту одразу 4 ракети. Обстріл здійснювали приблизно о 3:30 з-під Бєлгорода.

Унаслідок нього руйнувань зазнали житловий будинок, школа та адміністративні будівлі.

Кореспондентка 24 каналу Анна Черненко розповіла, що обстріл, на жаль, спричинив загибель 3 мирних жителів – двох чоловіків та однієї жінки.

За її словами, загинуло подружжя та їхній сусід, які під час повітряної тривоги мирно спали у своїх будинках.

Окрім цього, одна з ворожих ракет влучила в землю. Там утворилась вирва діаметром близько 14,5 метра.

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О 2:43 повітряну тривогу скасували в усіх областях, окрім Луганської.