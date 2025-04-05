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24 Канал Новини України Росія атакує "Шахедами": у яких областях зараз лунає тривога
5 квітня, 20:48
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Росія атакує "Шахедами": у яких областях зараз лунає тривога

Дмитро Усик

Ввечері 5 лютого ворог знову запустив по Україні "Шахеди". Через загрозу ударних дронів у низці областей оголосили тривогу.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.

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Де зараз лунає повітряна тривога

21:10, 05 квітня

Полтавська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА!

20:53, 05 квітня

Харківська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА з південного напрямку!

20:39, 05 квітня

Павлоград! У вашому напрямку ворожі ударні БпЛА з півдня.

20:17, 05 квітня

Донецька, Дніпропетровська, Запорізька області – загроза застосування ворогом ударних БпЛА!