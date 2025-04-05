Росія атакує "Шахедами": у яких областях зараз лунає тривога

Ввечері 5 лютого ворог знову запустив по Україні "Шахеди". Через загрозу ударних дронів у низці областей оголосили тривогу.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.

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Де зараз лунає повітряна тривога