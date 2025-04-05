Росія атакує "Шахедами": у яких областях зараз лунає тривога
Ввечері 5 лютого ворог знову запустив по Україні "Шахеди". Через загрозу ударних дронів у низці областей оголосили тривогу.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.
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Де зараз лунає повітряна тривога
Полтавська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА! Харківська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА з південного напрямку! Павлоград! У вашому напрямку ворожі ударні БпЛА з півдня. Донецька, Дніпропетровська, Запорізька області – загроза застосування ворогом ударних БпЛА!
Полтавська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА!
Харківська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА з південного напрямку!
Павлоград! У вашому напрямку ворожі ударні БпЛА з півдня.
Донецька, Дніпропетровська, Запорізька області – загроза застосування ворогом ударних БпЛА!