Вибухи в Києві та області: під час повітряної тривоги відпрацювали сили ППО

Ракети та "Шахеди" окупанти вкотре застосували проти України вночі 13 червня. Повітряну тривогу у Києві оголосили о 02:46, тривоги в інших областях тривали близько години на той момент.

Росіяни цієї ночі випустили низку крилатих ракет зі стратегічної авіації, а також запустили дрони-камікадзе. Під час атаки вибухи пролунали у Києві. Попередньо, відпрацювала ППО.

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На Київщині та в столиці вночі 13 червня працювала ППО: що відомо

За інформацією КМВА, ворог застосував крилаті ракети Х-101/555, а проте всі ворожі цілі в повітряному просторі навколо столиці знищені. Інформації щодо жертв чи руйнувань не було.Відбій у Києві та області. Жодних повідомлень про влучання чи падіння уламків від офіційних джерел не було.Монітори повідомляють, що станом на цю мить на Київщині ситуація спокійна.Київщина. В ОВА підтвердили ракетну небезпеку та запевнили: "Сили ППО вже працюють!" Тривога триває! Залишайтеся в укриттях до відбою та дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників.Глава Криворізької РВА Олександр Вілкул підтвердив інформацію про вибухи у Кривому Розі. Він закликав людей нічого не знімати та не викладати в мережу.ЗМІ повідомляють, що вибухи лунають у Кіровоградській області.ЗМІ повідомили про вибухи у Кривому Розі, що на Дніпропетровщині.ЗМІ повідомляють, що у Харкові лунають вибухи.ЗМІ повідомляють, що в Дніпропетровській області чути звуки вибухів.Сирени почали вити у Києві та Вінницькій області. Через хвилину попереджали про загрозу з неба мешканців Черкащини, Житомирщини, Київщини та Чернігівщини.Monitor зазначив, що попередньо з Ту-95МС могли здійснити пуски крилатих ракет типу Х-101/Х-555. Тоді ж повітряну тривогу оголосили на Херсонщині та Миколаївщині.Зафіксували вже 9 – 10 бортів Ту-95МС у небі. Вони входили у район Каспійського моря.Нагадаємо, 6 червня була крайня масована атака на Київ. Тоді силами й засобами ППО у повітряному просторі навколо столиці виявлено і знищено понад 20 повітряних цілей ворога – влучань не було. Загалом в українському небі знищено усі запущені росіянами 35 крилатих ракет Х-101/Х-555.