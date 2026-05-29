Уперше у Росії оголосили тривогу за понад 2 тисячі кілометрів від кордону з Україною

У Росії вперше за повномасштабну війну ввели повітряну тривогу на території всього Уралу. Сирени лунали в регіонах, розташованих за понад 2 тисяч кілометрів від України.

Про це пише російське опозиційне видання ASTRA.

У яких віддалених регіонах Росії звучали сирени?

Ракетну небезпеку вперше оголошено на території всього Уральського федерального округу, повідомляє представник Путіна в регіоні Артем Жога.

Вперше тривога оголошена у Ямало-Ненецькому автономному окрузі – за 2 000 кілометрів від кордону з Україною. Аеропорти Єкатеринбурга, Челябінська та Пермі закриті на приймання та випускання літаків.

Сумарно тривога оголошена як мінімум у 20 регіонах Росії.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що 29 травня вдень неочікувано у багатьох регіонах Росії оголосили ракетну небезпеку. Про повітряну тривогу повідомляли в Нижньогородський, Оренбурзькій областях, Пермському краї та Татарстані.

Також вибухи лунали у Чебоксарах, столиці Чувашії. На місці утворився стовп сірого диму.

Згодом ЗМІ писали, що у Чувашії стався вибух біля заводу імені Чапаєва. Це підприємство виготовляє ракети.