Уперше у Росії оголосили тривогу за понад 2 тисячі кілометрів від кордону з Україною
У Росії вперше за повномасштабну війну ввели повітряну тривогу на території всього Уралу. Сирени лунали в регіонах, розташованих за понад 2 тисяч кілометрів від України.
Про це пише російське опозиційне видання ASTRA.
У яких віддалених регіонах Росії звучали сирени?
Ракетну небезпеку вперше оголошено на території всього Уральського федерального округу, повідомляє представник Путіна в регіоні Артем Жога.
Сирени звучали у Росії 29 травня
Вперше тривога оголошена у Ямало-Ненецькому автономному окрузі – за 2 000 кілометрів від кордону з Україною. Аеропорти Єкатеринбурга, Челябінська та Пермі закриті на приймання та випускання літаків.
Сумарно тривога оголошена як мінімум у 20 регіонах Росії.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що 29 травня вдень неочікувано у багатьох регіонах Росії оголосили ракетну небезпеку. Про повітряну тривогу повідомляли в Нижньогородський, Оренбурзькій областях, Пермському краї та Татарстані.
Також вибухи лунали у Чебоксарах, столиці Чувашії. На місці утворився стовп сірого диму.
Згодом ЗМІ писали, що у Чувашії стався вибух біля заводу імені Чапаєва. Це підприємство виготовляє ракети.