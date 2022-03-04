Трофеї ЗСУ стають все соліднішими, бойовики кидають техніку

4 березня 2022 , 10:39
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Джерело:

Генеральний штаб ЗСУ

Окупанти втрачають техніку неймовірними темпами. Деякі бойовики не дуже тому опираються, залишають свою техніку самі.

Генштаб опублікував відео колони техніки росіян, яка тепер у розпорядженні Збройних сил України.

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Нагадаємо, вчора спецпризначенці знешкодили у Гостомелі ще 10 ворожих БМД, а у Полтаві звичайні хлопці з тероборони знищили танк окупанта. 

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Автор: Анастасія Лукашевська