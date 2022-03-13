У трофейній скарбниці ЗСУ поповнення: новенька мордорська польова кухня

Збройні Сили України отримали чергове поповнення, відібравши авто в окупантів. Україна отримала польову кухню.

Відповідну інформацію оприлюднили у телеграмі Сухопутних військ ЗСУ. Про це стало відомо 13 березня.

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ЗСУ отримали нову техніку ворога

У трофейній скарбниці ЗСУ поповнення! Цього разу – новенька мордорська польова кухня!

– повідомили Сухопутні війська ЗСУ.

Наші війська розповіли, що тепер вона годуватиме українських захисників.

ЗСУ отримали нову польову кухню: дивіться відео