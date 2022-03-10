Трохи менше 2 мільйонів людей зараз перебуває у Києві, – Кличко
Джерело:телеканал Рада
Російські орки прагнуть захопити Київ, однак зіткнулися із супротивом маленьких міст поблизу столиці. Стримування ворога дозволяє проводити евакуацію з Києва.
Кожен другий киянин покинув столицю
Столичний мер Віталій Кличко повідомив, що кожен другий киянин покинув місто. За словами Кличка, у Києві трішки менше як 2 мільйони мешканців.
Це важливо Сьогодні вдалося евакуювати близько 48 тисяч людей із трьох напрямків
Він додав, що Київ перетворився на фортецю.
"Кожна вулиця, кожна будівля... Я бачу наскільки блок-пости укріплюється. До територіальної оборони долучаються люди, які ніколи не думали змінити одяг. Зараз вони в уніформі з автоматами у руках. Це музиканти, актори та представники різних професій", – заявив мер.
Кличко відзначив бойовий дух мешканців столиці, які не здадуть місто.
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