У Тростянці через залишені росіянами міни і розтяжки загинули вже 5 дітей
Покидаючи захоплені міста російські військові масово заміновують території. Через такі дії ворога у Тростянці на Сумщині загинули вже 5 дітей.
Учора, 16 квітня, на розтяжці підірвався місцевий мешканець, який вийшов до лісу погуляти з собакою. Про це розповів мер Юрій Бова, повідомляє 24 канал.
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Собака вибігла за межі дороги і зачепила розтяжку. На щастя, чоловік вижив.
Таких випадків дуже багато. У нас вже загинули від потрапляння на міни та різні розтяжки 5 дітей. Є поранені також. Таких предметів ще досить багато,
– зазначив Бова.
Він додав, що найчастіше окупанти мінували блокпости та місця, де була техніка.
Наразі у місті є ще багато доріг, які не перевірили, тому фахівці працюють без вихідних.
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