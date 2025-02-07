На Вінниччині отруїли песика-волонтера Джесі, який зібрав 100 тисяч гривень на ЗСУ

У Тростянці на Вінниччині невідомі отруїли песика-волонтера Джессі. Перехожі "пригостили" чотирилапого ковбасою, а вже незабаром йому стало зле.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "20 хвилин".

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На Вінниччині отруїли собаку-волонтера

У Тростянці Вінницької області отруїли собаку-волонтера Джесі, який збирав гроші на ЗСУ. Власниця чотирилапого, переселенка з Харкова, Тетяна Печеніжська розповіла, що її попереджали, аби вона була обережна, адже були люди, яким не подобалася діяльність жінки.

Мені казали, що є люди, яким не подобається, що навіть собаку навчила прославляти Україну. Коли Джесі чує слова "Слава Україні!", стає на задні лапи. Не вірила, що люди можуть завдати шкоду здоров'ю собаки,

– розповіла власниця собаки.

Тетяна розповіла, що завжди була проти, щоб собаку підгодовували. На початку лютого до неї, як і завжди, підійшла пара – чоловік та жінка. Вони приїхали на автівці й поцікавилися, чи можуть сфотографуватися з песиком. Пані Тетяна не здивувалася цьому проханню, адже так багато хто робить. Зазвичай, після цього люди кладуть у скриньку гроші, які йдуть на ЗСУ, проте жінка з чоловіком не поклали жодної гривні.

Як згадує власниця чотирилапого, чоловік дістав пакетик з нарізаними шматками ковбаси. Тетяна попросила не годувати тварину, але собака встиг вихопити кілька шматків і з'їв їх. Невідомі поїхали, а згодом Джесі притих, ліг на ноги пані Тетяни. Згодом чотирилапий почав блювати. Жінка відразу поспішила до ветеринара. Лікар оглянув тварину й припустив, що її могли отруїти.

Ветеринар відразу зробив укол та почав лікування. На щастя, собаку вдалося врятувати. Нині Джесі майже одужав, поступово відновлює активність і починає частіше виходити з будинку.

До слова, Джесі почав волонтерити у червні 2024 року. Жінка знайшла собаку посеред вулиці й вирішила забрати додому. Потім вона навчила Джесі реагувати на слова "Слава Україні", адже після них собака ставав на задні лапи. Це замилувало перехожих і вони залишали гроші на ЗСУ. У такий спосіб пані Тетяна разом зі своїм чотирилапим помічником зібрала 100 тисяч гривень на дрони для ЗСУ.