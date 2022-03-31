У Тростянці росіяни розстрілювали з мінометів і танків лікарню, яку нещодавно відремонтували

31 березня 2022 , 21:52
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Джерело:

Антон Геращенко у телеграмі

Місто Тростянець на Сумщині нещодавно звільнили з російської окупації. Місто серйозно постраждало, загарбники понищили щойно відремонтовану лікарню.

Радник голови МВС Антон Геращенко заявив, що будівлю обстрілювали з мінометів і танків. Він показав відео голови ОДА Дмитра Живицького.

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Лікарню тільки відремонтували

На кадрах видно, що лікарня виглядає наче нова. Люди тішаться, що зможуть отримувати медичну допомогу в такій будівлі та розвиватись далі. 

Натомість окупанти все понищили своїми звірячими діями.

Лікарня в Тростянці: дивіться відео

 

Автор: Оксана Княжик