У Тростянці на Сумщині окупанти погрожують розстріляти медиків

Тростянець на Сумщині повністю захоплений російськими військами. Окупанти поводяться з місцевими по-варварськи та погрожують розстрілювати медиків.

Про це повідомили джерела 24 каналу в Сумській військово-цивільній адміністрації.

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Окупанти наразі контролюють підстанцію швидкої допомоги, а бригаді не дозволяють виїжджати на виклики до мирного населення. Пропускають швидкі лише до дітей і лише у екстрених випадках.

Медиків попередили – якщо вони самостійно спробують виїхати, то їх розстріляють. Водночас бригади швидких з інших населених пунктів ворог до Тростянця не пускає.



Окупанти у Тростянці / Фото 24 каналу

Окрім того, окупанти пограбували всі магазини, тож місцевому населенню немає де придбати продукти і товари навіть першої необхідності.

По місту постійно проводять обшуки, працюють снайпери. Потрапити в Тростянець, доставити необхідне та надати бодай якусь допомогу наразі немає жодної можливості.



Ворожа техніка у Тростянці / Фото 24 каналу

Додамо, що з початку нового російського вторгнення вороги постійно атакують Охтирку на Сумщині. Окупанти впродовж 5 березня скидають на місто авіабомбардування.

Раніше Радник Офісу Президента Олексій Арестович наголосив, що у всій Сумській області окупанти змогли захопити тільки одне місто – Тростянець. За його словами, на Сумщину наступав елітний підрозділ окупантів, який вже похований на її полях.

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