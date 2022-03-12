У Тростянці змінили місце посадки для евакуйованих через обстріли окупантів
12 березня 2022 , 13:56Читать новость на русском
Джерело:Дмитро Живицький
У Тростянці на Сумщині окупанти не припиняють обстріли. Тому місцева влада змінила місце посадки евакуйованих.
Евакуаційні автобуси чекатимуть людей біля третьої школи. Про це повідомили в Сумській ОВА 12 березня.
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Автобуси виїжджатимуть о 15 годині.
Тростянець. У місті стріляють російські ворожі війська. Місце посадки змінено! Це третя школа. Евакуаційні автобуси чекатимуть на виїзд о 15 годині,
– мовиться в повідомленні.
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