У Тростянці змінили місце посадки для евакуйованих через обстріли окупантів

12 березня 2022 , 13:56
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Джерело:

Дмитро Живицький

У Тростянці на Сумщині окупанти не припиняють обстріли. Тому місцева влада змінила місце посадки евакуйованих.

Евакуаційні автобуси чекатимуть людей біля третьої школи. Про це повідомили в Сумській ОВА 12 березня.

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Автобуси виїжджатимуть о 15 годині. 

Тростянець. У місті стріляють російські ворожі війська. Місце посадки змінено! Це третя школа. Евакуаційні автобуси чекатимуть на виїзд о 15 годині,
– мовиться в повідомленні.

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Автор: Марта Кушка