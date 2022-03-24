Троє дітей постраждали через вибухівку, яку знайшли в Мелітопольському районі

У селі Обільне Мелітопольського району троє підлітків знайшли вибухівку та почали гратися з нею. У результаті вибуху діти опинилися в лікарні.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій розповіли про те, як недогляд за дітьми призвів до трагедії.

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Діти постраждали через вибухівку, яку знайшли

У селі Обільне Мелітопольського району троє підлітків (12 – 14 років) знайшли вибухонебезпечний предмет та гралися з ним. У результаті стався вибух.

Дітей госпіталізували до лікарні. Один із підлітків перебуває в реанімації.

Рятувальники звернулися до батьків з проханням контролювати дозвілля їхніх дітей, не залишати без нагляду малечу. Дітям слід розповідати про небезпеку вибухонебезпечних та підозрілих предметів.

Нагадаємо, раніше громадська організація "Асоціація саперів України" назвала загальну площу потенційно-небезпечної території України, яка може містити вибухонебезпечні предмети через війну Росії. Розмінувати станом на 23 березня потрібно вже щонайменше 82 525 квадратних кілометрів.

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