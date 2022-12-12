Троє піротехніків загинули й двоє отримали поранення під час розмінування на Донеччині

У Донецькій області під час проведення робіт з розмінування трагічно загинули 3 піротехніків. За життя ще 2 членів команди зараз борються медики.

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій. Сім'ям та близьким загиблих висловили щирі співчуття.

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Здетонував вибухонебезпечний предмет

Трагедія сталася 12 грудня у місті Костянтинівка Краматорського району Донецької області. Піротехніки розміновували звільнену територію, як раптом здетонував вибухонебезпечний предмет.

У результаті цього загинули:

начальник відділення піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення (АРЗ СП) Євген Сагайда 1998 року народження,

1998 року народження, начальник відділення підводного розмінування АРЗ СП Головного управління Олександр Кулініч 2000 року народження,

2000 року народження, старший водій-сапер відділення піротехнічних робіт АРЗ СП Головного управління Максим Лизя 1979 року народження.

3 піротехніків загинули на Донеччині / Фото ДСНС

Ще 2 піротехніків поранені й перебувають у лікарні. Медики борються за їхні життя.

Герої не вмирають, вони назавжди залишаються в наших серцях. Світла пам'ять,

– написали в ДСНС.

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