Троє поранених: ворог завдав ракетного удару по Хмельниччині

Росіяни у ніч на 6 березня завдали удару по місту Старокостянтинів, що в Хмельницькій області. У результаті атаки ворога постраждали 3 людей.

Загарбники вгатили по території Хмельницької області. Про це повідомив начальник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Гамалій.

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Обстріл Старокостянтинова

Вночі ударів завдали по місту Старокостянтинів. Точна кількість ракетних ударів буде відома пізніше,

– зазначив Гамалій.

За словами глави ОВА, декілька ракет ворога вдалося збити, інші потрапили до самого аеродрому. Наразі відомо про трьох поранених. Також зараз продовжують розбирати завали. Тому інформація про те, чи є внаслідок обстрілів росіян загиблі, буде відома пізніше.

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