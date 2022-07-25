Троє з постраждалих – діти: фото руйнувань після падіння ворожих безпілотників на Волині

На Волині українська ППО збила два ворожих безпілотники. Вони перетнули повітряний простір України з боку білорусі та вели повітряну розвідку.

Як повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко, уламками пошкодили приватний будинок.

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Не минулося без постраждалих

Тимошенко уточнив, що одна людина загинула, є поранені. Зараз вони перебувають в лікарні, їм надають всю необхідну допомогу. Обставини ситуації з'ясовуються.

Очільник Волинської ОВА Юрій Погуляйко підтвердив загибель однієї людини. Він додав, що загалом госпіталізували 5 людей:

2 дорослих,

3 дітей.

На щастя, їхньому життю нічого не загрожує.

Внаслідок падіння ворожих безпілотників на Волині є жертва та постраждалі / Фото Кирила Тимошенка

Деталі про знищення безпілотників ворога на Волині

Два ворожі безпілотники проводили повітряну розвідку на території Волині. На перехоплення БпЛА підняли винищувач, також спрацювала система ППО.

У Повітряних силах кажуть, що БпЛА проводили повітряну розвідку об'єктів, що розташовані в Волинській області. Уламки однієї із зенітних ракет впали на житловий будинок.

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Напередодні Повітряні сили ЗСУ збили одразу 3 ракети, якими ворог вдарив по Хмельницькій області.

15 липня українським військовим вдалось збити 4 ракети, які запустили по Дніпру з літаків над Каспійським морем. Проте кілька таки потрапили в ціль.

Загроза наступу з білорусі не зникла

Зауважимо, що небезпека атак із білорусі зберігається. Саме ця країна стала співучасницею нападу на нашу територію. білоруси пустили росіян, щоб ті наступали на Північ нашої держави. Окрім того, з території білорусі нас неодноразово обстрілювали. Для цього білорусь пускала у свій повітряний простір російські винищувачі. Очевидно, диктаторський режим самопроголошеного президента олександра лукашенка не може заспокоїтись і допомагає путіну.

Окрім того, наша розвідка попереджала про різні провокації з цієї території. Адже росія завозила туди своїх людей для того, щоб вони вчиняли різні диверсії. Мали підривати школи та інші цивільні будівлі. Таким чином хотіли звинуватити Україну, щоб ймовірний наступ був виправданий. Та наша розвідка про все дізналась і швидко оприлюднила ворожі плани. Поки що це завадило їхньому здійсненню.

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