Троє сімей без даху над головою: росіяни знищили житлові будинки в Золотому своїм обстрілом

Російські загарбники продовжують обстрілювати мирних мешканців. Так, у Золотому, що на Луганщині, ворожі військові знищили кілька житлових будинків.

Як зазначив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, російські військові продовжують воювати з мирним населенням. Цього разу вони знищили три будинки у Золотому.

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Окупанти позбавили житла три сім'ї

Сергій Гайдай підкреслив, що окупанти не можуть похизуватися здобутками на полі бою. Тож вони або стоять на тих самих позиціях, або відступають. Натомість російським загарбникам значно легше бити по мирному населенню, яке не зможе завдати вогню у відповідь.

А от над мирним життям у росіян звитяг значно більше – десятки зруйнованих будинків щодня. Вони цим хизуються, а людям нема, де жити,

– зазначив він.

Так, під ворожі обстріли потрапили три будинки у Золотому. Їх окупанти обстріляли ввечері 13 квітня та вночі 14.

Що ж стосується лінії фронту, то українським військовим у Луганській і Донецькій областях вдалося відбити вісім ворожих атак. Окупанти залишилися без одного танка, чотирьох одиниць броньованої та шести автомобільної техніки, а також однієї артилерійської системи.

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