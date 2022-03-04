Троє українських військових загинули, двоє отримали поранення під час нічного штурму ЗАЕС

Увечері 3 березня 2022 року російські окупанти важкою технікою у складі близько 100 одиниць прорвали блокпост на в'їзді до Енергодара та Запорізької АЕС, увірвалися в місто та почали обстрілювати атомну станцію. Чим піддали небезпеці життя мирних мешканців не лише міста, але й всього світу.

Попри відчайдушний опір Нацгвардії, тероборони та жителів Енергодара, колона техніки окупантів упритул розстрілювала територію станції, прилеглу інфраструктуру та тренувальний центр, якій зрештою загорівся.

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Внаслідок атаки на Запорізьку АЕС, українська армія зазнала втрат – троє загиблих та двоє поранених. Один з них – у важкому стані.

Але й без втрат в ординців не обійшлося – героїчні захисники станції знешкодили один танк ворога з усім екіпажем.

Персонал станції не постраждав.

Чим небезпечне захоплення Запорізької АЕС

Запорізька АЕС – найбільша атомна електростанція в Європі. Тут є шість енергоблоків.

Через високі ризики пошкодження атомних установок другий та третій енергоблоки перевели у безпечний холодний стан. Наразі в роботі залишається четвертий енергоблок, який вночі був на максимальній відстані від зони обстрілу.

Загарбникам вдалося взяти під контроль прохідну станції. Станом на 9:00 4 березня персонал станції був допущений до роботи, однак майже добу працював на майданчику, тож виснажений фізично і морально. Треба, щоб на роботу вийшла інша зміна.

Найбільшою загрозою є ядерний матеріал, який зберігається у шести ядерних реакторах станції та в пререакторних басейнах витримки. Також у сховищі відпрацьованого палива на майданчику АЕС розташовані близько 150 контейнерів із відпрацьованим ядерним паливом. Враховуючи, що на такому технічно складному обєкті, як атомна станція, перебувають ядерні терористи, які не вміють безпечно поводитися з ядерним матеріалом, небезпека загрожує не тільки усьому регіону, а й цілому світові.

"Під час Чорнобильської катастрофи вибух стався на одному енергоблоці, на Запорізькій станції їх шість, тож наслідки інтервенції та непрофесійного поводження з реакторними установками будуть ушестеро катастрофічнішими. Ми намагаємося відслідковувати й контролювати ситуацію на ЗАЕС, особливо стосовно експлуатації шести енергоблоків та сховища відпрацьованого ядерного палива. Однак ситуація є вкрай загрозливою й небезпечною. Порушено вимоги ядерної та радіаційної безпеки. Наслідки важко передбачити. Потрібне негайне втручання МАГАТЕ та країн – членів ядерного клубу", , – заявив керівник Енергоатома Петро Котін.

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