Троє загиблих, багато постраждалих: росіяни цинічно вдарили по Павлограду

Російська армія близько опівдня 23 липня вдарила по Павлограду в Дніпропетровській області. Через це в місті є загиблі та постраждалі.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Які наслідки удару по Павлограду 23 липня?

Про ворожий удар по Павлограду Ганжа повідомив об 11:52. Унаслідок цього було пошкоджене підприємство харчової промисловості, там зайнялася пожежа.

Станом на 12:42 у місті загинули троє людей. Ще щонайменше 19 – дістали поранень через атаку росіян. Серед постраждалих дворічна дівчинка.

Усі поранені у лікарні – медики надають необхідну допомогу,

– наголосив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації.

Нагадаємо, російська армія також атакувала Павлоград 20 липня. Тоді окупанти вперше вдарили по місту керованими авіабомбами.

Тоді внаслідок російського удару загинули двоє цивільних жителів. Ще 16 людей зазнали поранень різного ступеня тяжкості, серед них – діти одного та 13 років.