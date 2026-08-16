"13 областей були під ударами": Зеленський назвав масштаб російського терору за тиждень

Російські війська здійснили серію ранкових та нічних ударів балістичним озброєнням і дронами по цивільній інфраструктурі кількох регіонів України. Внаслідок атак у Кривому Розі та Сумах загинули троє людей, ще щонайменше 20 осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму офіційному зверненні.

Що відомо про наслідки російського терору?

За словами глави держави, під ворожим вогнем опинилися Київ, Кременчук, Кривий Ріг та Суми, де наразі тривають аварійно-рятувальні роботи та ліквідація наслідків влучань.

У столиці та Київській області рятувальники оперативно загасили пожежі, однак там зафіксовано шістьох постраждалих. Найбільше жертв виявлено у Кривому Розі, де двоє людей загинули, а кількість травмованих сягнула 14 осіб. Також відомо про одну загиблу людину в Сумах.

Лише протягом поточного тижня мішенню російських атак стали 13 областей. Ворог застосував проти українських міст і громад понад 1550 ударних безпілотників, майже 1560 керованих авіабомб та 62 ракети, більшість з яких – балістика різних типів.

Глава держави наголосив, що для атак по цивільній інфраструктурі агресор використовує північнокорейське озброєння. Він закликав міжнародних союзників негайно надати системи захисту неба.

Коли північнокорейська балістика руйнує інфраструктуру і забирає життя тут, у Європі, не можна дозволити, щоб європейські перехоплювачі просто лежали на складах,

– сказав Зеленський

Окремо він висловив вдячність підрозділам ДСНС, Національної поліції та медичним працівникам. Саме ці служби першими прибувають на місця обстрілів, рятуючи життя та відновлюючи пошкоджені об'єкти.

Нові пакети – це буквально врятовані життя і захищена інфраструктура кожен день,

– наголосив глава держави.

Нагадаємо, уночі 16 серпня Росія атакувала "АрселорМіттал Кривий Ріг" ракетами та дронами. Поранення отримали 13 працівників, двоє людей загинули, а удар пошкодив енергетичні та доменні виробничі об'єкти й частково зупинив роботу підприємства.