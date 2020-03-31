Троє іноземців напали на жінку та викрали 115 тисяч гривень
Правоохоронці затримали в Харкові трьох іноземців, яких підозрюють у нападі на жінку.
Чоловіки втекли з місця події на таксі, повідомляє пресслужба поліції Харківської області.
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На вулиці Миру в Харкові зловмисники напали на 56-річну жінку та забрали у неї сумку. У сумці було 115 тисяч гривень. Підозрювані втекли на таксі. Через кілька годин правоохоронці знайшли машину, а в салоні перебували троє громадян Азербайджану віком 35 – 36 років.
Речові докази / Фото: Нацполіція
Після обшуку автомобіля, поліцейські вилучили речові докази. Слідчі порушили кримінальну відповідальність за статтею "грабіж". Чоловікам загрожує до 6 років позбавлення волі.
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