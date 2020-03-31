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      Троє іноземців напали на жінку та викрали 115 тисяч гривень

      -
      Чоловікам загрожує до 6 років позбавлення волі / hk.npu.gov.ua

      Правоохоронці затримали в Харкові трьох іноземців, яких підозрюють у нападі на жінку.

      Чоловіки втекли з місця події на таксі, повідомляє пресслужба поліції Харківської області.

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      На вулиці Миру в Харкові зловмисники напали на 56-річну жінку та забрали у неї сумку. У сумці було 115 тисяч гривень. Підозрювані втекли на таксі. Через кілька годин правоохоронці знайшли машину, а в салоні перебували троє громадян Азербайджану віком 35 – 36 років.

      Речові докази / Фото: Нацполіція

      Після обшуку автомобіля, поліцейські вилучили речові докази. Слідчі порушили кримінальну відповідальність за статтею "грабіж". Чоловікам загрожує до 6 років позбавлення волі.

      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Пограбування Новини Харкова Кримінал
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