Троє іноземців напали на жінку та викрали 115 тисяч гривень

Правоохоронці затримали в Харкові трьох іноземців, яких підозрюють у нападі на жінку.

Чоловіки втекли з місця події на таксі, повідомляє пресслужба поліції Харківської області.

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На вулиці Миру в Харкові зловмисники напали на 56-річну жінку та забрали у неї сумку. У сумці було 115 тисяч гривень. Підозрювані втекли на таксі. Через кілька годин правоохоронці знайшли машину, а в салоні перебували троє громадян Азербайджану віком 35 – 36 років.

Речові докази / Фото: Нацполіція

Після обшуку автомобіля, поліцейські вилучили речові докази. Слідчі порушили кримінальну відповідальність за статтею "грабіж". Чоловікам загрожує до 6 років позбавлення волі.