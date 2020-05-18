Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Дизайн Краса Auto Інвестиції Агро Освіта Likar Покер Афіша
more
КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 КРИМСЬКІ ТАТАРИ
Пряма трансляція на
Останні випуски
КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 КРИМСЬКІ ТАТАРИ

На Троєщині у Києві утворилися величезні черги на транспорт: шокуючі фото і відео

- Читать новость на русском
На Троєщині у Києві утворилися величезні черги на транспорт
У Києві утворилися величезні черги на транспорт / Getty Images

Кияни потерпають від транспортного колапсу і не можуть добратися на роботу чи у справах. З самого ранку на Троєщині, що у Києві, утворилася величезна черга на зупинці громадського транспорту.

Через карантинні обмеження транспорт у столиці курсує зі значними обмеженнями. Фото гігантських черг оприлюднили на сторінці "Київ Оперативний" у фейсбуці.

Важливо До Києва знову не пускають вантажівки: деталі

На фото видно, як понад 100 людей стоять у черзі, чекаючи на автобус №114 на кінцевій зупинці в житловому масиві "Троєщина".

Транспорту немає, але ви тримайтесь... Милославська (кінцева 114)",
– підписали фото.

Користувачі у мережі обурені подібною ситуацією. Один з них написав, що в Європі ніяких "спецперепусток" не вводили, а просто збільшили кількість рейсів. Ситуацію в Україні він назвав "маразмом".

Черги на громадський транспорт у Києві
Черги на громадський транспорт у Києві / Фото "Київ Оперативний"

Великі черги на Троєщині: дивіться відео

Коли в Україні відновить роботу громадський транспорт

  • В Україні послаблення карантинних обмежень щодо роботи наземного громадського транспорту можуть почати діяти вже з 22 травня.
  • Але транспорт поїде лише за сценарієм адаптивного карантину. Тобто відновить роботу в тих регіонах, де буде сприятлива епідемічна ситуація.

Зверніть увагу! Адаптивний карантин означає, що кожен регіон сам ухвалює рішення щодо обмежувальних заходів. У тих областях, де епідеміологічна ситуація є гіршою, ніж загалом в Україні, можуть посилити обмеження. Наразі адаптивний карантин діє в усіх областях України.

Автор: Альона Захарова
Теги: Новини України Новини Києва Міністерство транспорту України Транспорт
Коментарі
powered by lun.ua
Пропозиції партнерів
Коментарі
Головні новини
Останні Новини
Більше новин
Публікації
Феномен зрадниці Поклонської, Коломойський не здастся та ліквідація Росії Путіним: блоги тижня
17 травня , 22:00 Феномен зрадниці Поклонської, Коломойський не здастся та ліквідація Росії Путіним: блоги тижня
Блоги тижня
"Саакашвілі заразився коронавірусом": як працює фабрика фейків
17 травня , 20:24 "Саакашвілі заразився коронавірусом": як працює фабрика фейків
Сергій Лещенко
Вирощування ріпаку в Україні: запорука високого врожаю – комплексний підхід
13 травня , 17:00 Вирощування ріпаку в Україні: запорука високого врожаю – комплексний підхід