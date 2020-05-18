На Троєщині у Києві утворилися величезні черги на транспорт: шокуючі фото і відео

Кияни потерпають від транспортного колапсу і не можуть добратися на роботу чи у справах. З самого ранку на Троєщині, що у Києві, утворилася величезна черга на зупинці громадського транспорту.

Через карантинні обмеження транспорт у столиці курсує зі значними обмеженнями. Фото гігантських черг оприлюднили на сторінці "Київ Оперативний" у фейсбуці.

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На фото видно, як понад 100 людей стоять у черзі, чекаючи на автобус №114 на кінцевій зупинці в житловому масиві "Троєщина".

Транспорту немає, але ви тримайтесь... Милославська (кінцева 114)",

– підписали фото.

Користувачі у мережі обурені подібною ситуацією. Один з них написав, що в Європі ніяких "спецперепусток" не вводили, а просто збільшили кількість рейсів. Ситуацію в Україні він назвав "маразмом".



Черги на громадський транспорт у Києві / Фото "Київ Оперативний"

Великі черги на Троєщині: дивіться відео

Коли в Україні відновить роботу громадський транспорт

В Україні послаблення карантинних обмежень щодо роботи наземного громадського транспорту можуть почати діяти вже з 22 травня .

. Але транспорт поїде лише за сценарієм адаптивного карантину. Тобто відновить роботу в тих регіонах, де буде сприятлива епідемічна ситуація.

Зверніть увагу! Адаптивний карантин означає, що кожен регіон сам ухвалює рішення щодо обмежувальних заходів. У тих областях, де епідеміологічна ситуація є гіршою, ніж загалом в Україні, можуть посилити обмеження. Наразі адаптивний карантин діє в усіх областях України.