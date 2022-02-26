У Троїцькому внаслідок обстрілу зруйновано міст. Також російські окупанти пошкодили житлові будинки.

На щастя, обійшлось без жертв. Про це повідомив голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.

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На фото видно, що міст обвалений вщент. Дах будинків пробитий, а паркан навколо – завалений. При цьому окупанти цинічно стверджують, що нібито не стріляють по цивільній інфраструктурі.

Нагадаємо, що вранці 26 лютого російська ракета прилетіла у багатоповерхівку в районі Жулян.

Розвалений міст та будинки у Троїцькому / Фото Сергія Гайдая: