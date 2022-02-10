Трубіцин перебуває у СІЗО: йому вручають підозру
10 лютого 2022 , 13:35Читать новость на русском
Депутат від "Слуги народу", якого спіймали на хабарі, Владислав Трубіцин наразі перебуває у СІЗО. Незабаром йому мають оголосити про підозру.
Про це повідомив виконувач обов'язків керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Максим Грищук під час брифінгу, передає 24 канал.
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Як пояснив Грищук, згодом прокуратура буде клопотати про обрання запобіжного заходу Трубіцину.
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