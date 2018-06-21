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Труханов – таки росіянин: знайдено копію російського паспорта мера Одеси

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Знайдено фотокопію російського паспорта Геннадія Труханова
Знайдено фотокопію російського паспорта Геннадія Труханова / Фото з вільних мереж

Журналісти знайшли копію російського паспорта міського голови Одеси Геннадія Труханова, який заперечував існування такого документа. Копію було знайдено в документах Panama Papers і знахідка є доказом того, що у мера є або було російське громадянство.

Про це повідомляє "Слідство.Інфо".

Зазначимо, що копію закордонного паспорта Труханова виявили в новій порції документів Panama Papers серед ідентифікаційних документів власників і директорів компанії Corderoy Asset Partners Ltd. Фірма Mossack Fonseca, яка надавала фінансові послуги та допомагала клієнтам у всьому світі створювати офшорні компанії, що використовувалися, крім іншого, для приховування багатства, була закрита, і до моменту оприлюднення німецьким виданням Süddeutsche Zeitung нових документів Panama Papers доля цих компаній, як і самої Mossack Fonseca, була невідома.

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"Агентство фінансових розслідувань БВО (Британських Віргінських островів) відкрило справу щодо компанії з історії про Труханова – Corderoy Asset Partners Ltd. 29 квітня 2016 року Агентство відправило запит в Mossack Fonseca з проханням видати низку документів цієї компанії. Користувачі, в свою чергу, написали людині на ім'я Андрій Троценко з проханням оновити інформацію про Corderoy Asset Partners Ltd. Троценко відповів, що вона не веде діяльності з 2009 року. Однак саме в листуванні між Троценком і острівними адміністраторами і з'явилися документи власників і директорів фірми, включаючи паспорт одеського мера", – пояснюється у матеріалі.

Труханов Росія паспорт громадянство
Російський закордонний паспорт Труханова

Труханов російський паспорт
Копія російського паспорта Труханова

Знайдений закордонний паспорт Труханова №5133183 був виданий 26 червня 2003 року Міністерством закордонних справ Росії. Термін дії документа закінчився 26 червня 2008 року. День і місце народження в документі відповідають даним з офіційною біографією Труханова. Тож це доводить те, що як мінімум з 2003 по 2008 рік Труханов був громадянином Росії.

Це суперечить заяві російського консульства в Одесі про те, що у Труханова немає російського громадянства і паспорта. Крім того, як підрозділ Міністерства закордонних справ Росії, яке і видало Трухановому паспорт, консульство повинне було мати ці дані,
– зазначається у матеріалі.

Росія паспорт Труханов консульство
Документ від консульства РФ

До слова, Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро завершили розслідування щодо міського голови Одеси Геннадія Труханова та чиновників міськради, яких підозрюють у розкраданні коштів міського бюджету.

Теги: Новини України Новини Росії Новини політики Геннадій Труханов Новини Одеси Розслідування
Джерело: 24 Канал
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