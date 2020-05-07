Труханов хоче скасувати карантин: як реагують одесити

Одеський мер Геннадій Труханов фактично заявив про завершення карантину в місті попри більше як півтисячі хворих на коронавірус. Як на такі рішення реагують одесити та яка насправді ситуація в Одесі – читайте далі.

Офіційного рішення про завершення карантину в Одесі наразі немає. Однак такими словами Труханов заграє зі своїм електоратом. Таку думку в ефірі 24 каналу озвучила журналістка з Одеси Ольга Баклаженко.

Більше про це Труханов заявив про завершення карантину в Одесі

"Труханов хоче показати, як він думає та дбає про людей, але насправді, коли збільшиться кількість хворих, то я не думаю, що це можна буде назвати турботою. Підприємці, звісно, що хочуть відкриватись, бо люди живуть достатньо бідно. Окрім цього, вони залежні від міськради і вони ніколи не будуть мітингувати проти її рішень", – пояснила журналістка.

Довідка. Станом на 7 травня в Україні підтвердили 13 691 випадок захворювання на коронавірус, 568 з них – це жителі Одеської області.

Окрім цього, вона зазначила, що в Одесі були дуже м'які карантинні обмеження, ніж в інших містах України. До прикладу, ринки не працювали лише 3 дні, і як результат збільшення кількості хворих.

На вулицях дуже багато людей, і мала частина з них – у масках. Одесити не виходили з пляжів, багато відвідує парки, сквери. А з 15 травня Одеса готується приймати туристів, тобто карантину як такого немає,

– сказала Баклаженко.

Ольга Баклаженко відреагувала на заяву Геннадія Труханова:

З легковажним ставленням одеситів до карантину погоджується й активіст Віталій Устименко. Він вважає, що незабаром в Одесі офіційно відкриються заклади харчування, адже деякі вже працюють попри обмеження.

"Ставлення одеситів до карантину дещо відрізняється від інших жителів міста… А ця заява Труханова очевидно була спрямована на своїх прихильників напередодні 9 травня, тому це не напряму стосується туристичного сезону, як на мене", – додав Устименко.

Віталій Устименко про скасування карантину в Одесі: дивіться відео



Етапи виходу з карантину / Інфографіка 24 каналу