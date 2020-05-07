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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МЕДИЧНА РЕФОРМА КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МЕДИЧНА РЕФОРМА КОРОНАВІРУС COVID-19

      Труханов хоче скасувати карантин: як реагують одесити

      - Читать новость на русском
      Коронавірус в Одесі
      Коронавірус в Одесі / Getty images

      Одеський мер Геннадій Труханов фактично заявив про завершення карантину в місті попри більше як півтисячі хворих на коронавірус. Як на такі рішення реагують одесити та яка насправді ситуація в Одесі – читайте далі.

      Офіційного рішення про завершення карантину в Одесі наразі немає. Однак такими словами Труханов заграє зі своїм електоратом. Таку думку в ефірі 24 каналу озвучила журналістка з Одеси Ольга Баклаженко.

      Більше про це Труханов заявив про завершення карантину в Одесі

      "Труханов хоче показати, як він думає та дбає про людей, але насправді, коли збільшиться кількість хворих, то я не думаю, що це можна буде назвати турботою. Підприємці, звісно, що хочуть відкриватись, бо люди живуть достатньо бідно. Окрім цього, вони залежні від міськради і вони ніколи не будуть мітингувати проти її рішень", – пояснила журналістка.

      Довідка. Станом на 7 травня в Україні підтвердили 13 691 випадок захворювання на коронавірус, 568 з них – це жителі Одеської області.

      Окрім цього, вона зазначила, що в Одесі були дуже м'які карантинні обмеження, ніж в інших містах України. До прикладу, ринки не працювали лише 3 дні, і як результат збільшення кількості хворих. 

      На вулицях дуже багато людей, і мала частина з них – у масках. Одесити не виходили з пляжів, багато відвідує парки, сквери. А з 15 травня Одеса готується приймати туристів, тобто карантину як такого немає,
      – сказала Баклаженко.

      Ольга Баклаженко відреагувала на заяву Геннадія Труханова:

      З легковажним ставленням одеситів до карантину погоджується й активіст Віталій Устименко. Він вважає, що незабаром в Одесі офіційно відкриються заклади харчування, адже деякі вже працюють попри обмеження.

      "Ставлення одеситів до карантину дещо відрізняється від інших жителів міста… А ця заява Труханова очевидно була спрямована на своїх прихильників напередодні 9 травня, тому це не напряму стосується туристичного сезону, як на мене", – додав Устименко.

      Віталій Устименко про скасування карантину в Одесі: дивіться відео

      Етапи виходу з карантину
      Етапи виходу з карантину / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Юлія Гілей
      Теги: Новини України Коронавірус COVID-19 Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Геннадій Труханов Новини Одеси
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