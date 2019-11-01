Труханов не захотів уникнути кримінальної відповідальності: чи чекати Одесі дострокових виборів

Міський голова Одеси Геннадій Труханов заперечив, аби його звільнили від кримінальної відповідальності за ймовірну "брехню в декларації" на суму 32 мільйони 481 тисячу гривень.

У п'ятницю, 1 листопада, у Вищому антикорупційному суді відбулося підготовче засідання за обвинуваченням у недостовірному декларуванні Труханова. За версією слідства, до декларації за 2015 рік Труханов не вніс статки на 32 мільйони 481 тисячу гривень, а за 2016 рік – на 18 мільйонів 814 тисяч гривень.

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Мер Одеси прибув в оточенні двох незмінних особистих охоронців та незмінного адвоката. Також у суді громадський порядок охороняли близько 10 поліцейських. Вочевидь, заходи безпеки посилили у зв'язку з резонансом і скандальністю Труханова, оскільки у суді над мером Одеси нерідко бувають сутички між його прихильниками та опонентами.



Справу Труханова почали розглядати у Вищому антикорупційному суді / Фото 24 каналу, Катерина Петренко

Труханов міг уникнути кримінальної відповідальності

Чому та що спровокувало мера Одеси відмовитися?

Відповідно до частини 3 статті 285 КПК України, прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Віталій Гречишкін роз'яснив обвинуваченому, що той має право бути звільненим від кримінальної відповідальності щодо частини обвинувачення – ймовірного недостовірного декларування за 2015 рік. Це можливо, оскільки з часу внeсeння даних в дeкларацію (28 жовтня 2015) минуло понад три роки, а тому (за статтею 49 КПК України) сплинули строки давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Хочу акцентувати увагу, що сторона обвинувачення не звертається до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності обвинуваченого, а має на меті обвинуваченому роз'яснити таке право і почути його думку,

– сказав прокурор

Проте Труханов не захотів уникнути кримінальної відповідальності. Він жадає зняття з себе всього обвинувачення, позаяк впевнений у виправдальному вироці.

"Я заперечую, тому що повністю впевнений у виправдальному вироці. Я хочу, щоб виправдальний вирок виніс саме Антикорупційний суд. Це для мене принципово, я очікую від цього суду детального розгляду і вияснення всіх обставин. Абсолютно впевнений у виправдальному вироці. Єдине що шкодую, що на час суду я повинен відволікатися від справ, які маю виконувати у зв'язку зі своєю посадою. Але це все питання, які вирішуються", – сказав Труханов.



Труханов відмовився бути звільненим від відповідальності за ймовірне недостовірне декларування / Фото 24 каналу, Катерина Петренко

Чи чекають на Одесу дострокові вибори мера?

Журналістка, громадська активістка та представниця одеського осередку "Автомайдану" Катерина Маденс висловила сподівання, що Труханова таки визнають винним. Саме її журналістське розслідування щодо ймовірної "брехні в деклараціях" і лягло в основу кримінальної справи проти одеського мера.

Скоріш за все Труханов відбудеться штрафом. Однак вирок, де його визнають винним, стане добрим знаком. Рано чи пізно Труханов сяде і сяде надовго. Сподіваюся, що Одeсу чeкають дострокові вибори. Пора змінювати цю ситуацію. Наше місто заслуговує на кращого мера. Нам не потрібен мер-злодій,

– заявила активістка.

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Що ухвалив суд?

У суді прокурори САП клопотали, аби справу почали розглядати по суті, а розгляд був відкритим для ЗМІ та громадськості. А також аби допитали 55 свідків, які на етапі досудового розслідування давали показання в НАБУ. Адвокат Труханова та сам обвинувачений нe запeрeчували.

Колегія суддів перебувала в нарадчій кімнаті майже годину, де дослідила обвинувальний акт. Судді ухвалили:

► Призначити розгляд справи по суті 6 листопада,

► Допитати 55 свідків,

► Зробити процес над мером Одеси відкритим для журналістів і громадськості.



Суд ухвалив призначити розгляд справи по суті на 6 листопада у відкритому засіданні / Фото 24 каналу, Катерина Петренко

Не ухвалою суду єдиною: зізнання в кулуарах

Цікаво, що у кулуарах мер Одеси зізнався, що дійсно часто навідується до помешкання, за його словами, колишньої дружини Тетяни Толкунової. Річ у тім, що Труханов не вказує ані дружину, ані дітей у своїй декларації. В одному з інтерв'ю він якось сказав, що розлучився з нею у 1997 році. Щоправда, і преса, і детективи НАБУ мають докази того, що Труханов мешкав з дружиною щонайменше до 2017 року. Сьогодні Труханов у кулуарах пояснив: мовляв, "усі статки його колишньої дружини є в рeєстрі, а до її помешкання щодня ходить у баню і в спортзал, а також до внуків".

Натомість одеська журналістка Катерина Маденс заперечує, що Тетяна Толкунова – колишня дружина Труханова. І припускає, що розлучення було фіктивним, аби приховати реальні статки.

"Вони розлучилися у 1997, а в 2001 у них з'явилася дитина. Окрім цього, коли вони вже, нібито, були не разом багато-багато років, чомусь з'являлися на десятках заходах разом. Навіть на офіційному сайті Одеської міськради є їх спільне фото, підписане "мэр Одессы с супругой". Фото зроблене у 2016 – тому самому році, коли мер подавав декларацію з неправдивими відомостями. Саме через десятки фото я вирішила написати розслідування, щоб довести: Труханов брехав одеситам у своїй декларації. У результаті я знайшла купу цікавого майна і активів у неї. Заяву ми подали до НАБУ в 2017 році", – апелювала Маденс.

Що не задекларував Труханов та яке покарання чекає на нього, якщо визнають винним?

Геннадія Труханова за статтею 366-1 звинувачують у скоєнні злочину невеликої тяжкості – недостовірному декларуванні.

За версією слідства, за 2015 рік Труханов не задекларував статки на 31,46 мільйона гривень, а за 2016 рік – на 18,81 мільйона гривень. У НАБУ повідомляють, що одеський мер не задекларував квартиру, два паркомісця, елінг, дачу, нежитлову нерухомість, два автомобілі, частки у низці суб'єктів господарювання та проценти за вкладами у банках.



Що "забув" Труханов вказати в декларації / Інфографіка 24 каналу

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від 2,5 до 3 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян або позбавлення волі до 2 років. Конфіскація майна за цією статтею не передбачена. Якщо Труханова визнають винним, він також не зможе обіймати державні посади на термін до 3 років.

У такому разі Одесу чекають дострокові вибори мера.