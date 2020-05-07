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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МЕДИЧНА РЕФОРМА КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МЕДИЧНА РЕФОРМА КОРОНАВІРУС COVID-19

      Труханов заявив про завершення карантину в Одесі

      - Читать новость на русском
      Геннадій Труханов
      Геннадій Труханов / omr.gov.ua

      Мер Одеси Геннадій Труханов заявив про завершення обмежень у місті, запроваджених через пандемію коронавірусу. Більше того, Одеса вже готується до туристичного сезону.

      Очільник міста вважає, що знайти межу між тими, кому можна працювати, а кому ні – складно. Тож малий бізнес самовільно відкривається, і зараз втримати карантинні обмеження неможливо. Про це він сказав в інтерв'ю "Стране".

      До слова Одесити відпочивають на пляжах попри карантинні обмеження: фото

      "Ми зараз проводили комісію, порахували всі цифри, і фактично я можу вам сказати, що карантин в Одесі завершено", – заявив Труханов.

      Люди і так не особливо напружувалися в Одесі, а тепер вони на цей карантин взагалі дивляться зі сміхом. Я розумію всю безвихідь цієї ситуації. Сьогодні вони дали нам самостійність, а тепер, якщо раптом щось трапиться, відповідати будемо ми. Так не треба було тоді давати вказівки – закривати ринки, відкривати ринки... Люди вже насміхаються над нами,
      – розповів мер Одеси.

      Окрім цього, Труханов повідомив, що місто готується до туристичного сезону. 

      Що відомо про карантин в Україні? В Україні карантин продовжили до 22 травня. Проте вже з 11 числа його пом'якшать. У першому етапі буде знято значну частину обмежень, зокрема для представників малого і середнього бізнесу.

      Етапи виходу з карантину
      Етапи виходу з карантину / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Юлія Гілей
      Теги: Новини України Бізнес Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020 Геннадій Труханов Новини Одеси
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