"Труп рухає рукою та навіть сідає": цинізм фейків росіян про Київщину пробиває дно

Російські пропагандисти відреагували на звірства у Київській області. Вони сіяли фейки, щоб посіяти зневіру щодо кадрів з Бучі.

Про це 3 квітня сказав журналіст Сергій Лещенко. Він наголосив, що аргументи пропаганди є безглуздими.

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"Вдумайтесь в рівень цинізму, яким вони жонглюють для того, щоб переконати світ, що, мовляв, ці злочини є постановкою", – зазначив Лещенко.

Що заявили пропагандисти

Журналіст розповів, що один з найбільших телеграм-каналів російської пропаганди написав, що відео з тілами викликає нерозуміння. Росіяни сказали, що на 12 секунді труп (вони беруть слово в лапки) рухає рукою.

"На 30 секунді в дзеркалі видно, що він сідає, а тіла на відео начебто спеціально розклали, щоб було драматичніше". Ви уявляєте рівень цинізму та нелюдського ставлення до мирних мешканців, яких вбили, щоб такими фейками виправдовували злочинні дії, – сказав Лещенко.

Викриття

За словами журналіста, ці примітивні дії в самій Росії спростували. Зокрема в повідомлення "Медіазони" – це один з нечисленних незалежних сайтів, який викриває злочини, а також російську пропаганду. Вони стверджують, що аргументи пропагандистів є неадекватними.

Розповіли, що начебто рух рукою – це подряпина на склі автомобіля, а нібито труп, який встає, це викривлення в дзеркалі,

– розповів Лещенко.

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