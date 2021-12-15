У Трускавці вже повеселилися, – Корнієнко висміяв ідею Тищенка про елітний корпоратив

Днями Микола Тищенко запропонував колегам зі "Слуги народу" відсвяткувати Новий рік в елітному ресторані Harvest. Олександр Корнієнко висміяв таку ідею нардепа.

Про своє ставлення до святкування Нового року у ресторані Корнієнко розповів журналістам у кулуарах Верховної Ради

До теми Тищенко запропонував "слугам" відсвяткувати Новий рік в елітному ресторані: ціни вражають, – ЗМІ

Корнієнко про ідею Тищенко щодо Нового року

Перший віцеспікер парламенту зазначив, що його не було в чаті, куди писав Тищенко. Тому запрошення до ресторану він відповідно не отримував.

Мене немає в цій групі й у цьому запрошенні. Я обурений. Там в ресторані ноги когось по 900 гривень. Хоч би подивитись на це,

– посміявся Корнієнко.

Він також додав, що "слуги народу" цього річ не робитимуть корпоратив, насамперед через епідемію коронавірусу. "По-друге, не можна сильно збиратися. І час не дуже веселий, щоб веселитися. У Трускавці вже повеселилися", – заявив перший віцеспікер.

Нагадаємо, у 2019 році "слуги" відсвяткували новорічний корпоратив у виставковому центрі "Парковий".

Пропозиція Тищенка щодо корпоративу

Микола Тищенко запропонував однопартійцям відсвяткувати Новий рік в елітному ресторані Harvest під Києвом. Журналісти помітили, як він писав про це повідомлення у чаті.

Ціни у закладі вражають: пляшка найдешевшого шампанського коштує 2 650 гривень. У меню також є бургер з мармурової яловичини з трюфелем за 790 гривень та камчатський краб за 450 гривень (ціни за 100 грамів).

До речі, про корпоратив "Слуги народу" у 2019 році: дивіться відео