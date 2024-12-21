Після більш ніж 9 років на посаді: Трюдо може залишити пост прем'єра Канади на початку 2025 року

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо може залишити свій пост на початку 2025 року. Все через рішення лідера Нової демократичної партії Джагміта Сінгха ініціювати дострокові вибори.

Раніше Сінгх був ключовим союзником Трюдо. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Чому Трюдо буде вимушений покинути свій пост

Сінгх, який раніше підтримував ліберальний уряд, оголосив про намір висловити Трюдо офіційний вотум недовіри, коли Палата громад відновить роботу 27 січня після зимових канікул. Це поставить край 9-річному перебуванню Трюдо на посаді.

Якщо всі опозиційні партії підтримають цю ініціативу, Трюдо буде змушений залишити посаду після більш ніж дев’яти років керівництва країною. Після цього мають відбутися загальні вибори.

Як повідомляється, перед тим, як Джагміт Сінгх оголосив про свій намір, джерело, наближене до Джастіна Трюдо, зазначило, що прем’єр-міністр планує взяти різдвяну відпустку. Це дозволить йому обдумати подальші кроки, і малоймовірно, що до січня він зробить якісь заяви.

За останні 18 місяців численні соціологічні дослідження вказують на серйозний спад популярності лібералів. Громадськість розчарована економічними труднощами, зокрема високими цінами та кризою на ринку житла. Це створює значну перевагу для опозиційних правоцентристських сил, які демонструють готовність завдати лібералам нищівної поразки.

Що стоїть на заваді Трюдо

Трюдо звинувачують у тому, що він "занадто залежний від великого бізнесу".

Незалежно від того, хто очолить Ліберальну партію, час цього уряду закінчився. Ми висунемо чіткий вотум недовіри на наступному засіданні Палати громад,

– сказав Сінгх.

Лідер, найбільшої опозиційної партії, Квебекського блоку, пообіцяв підтримати цю пропозицію. У Консервативній партії заявили, що попросять генерал-губернатора Мері Саймон відкликати парламент з канікул для проведення голосування про вотум недовіри до кінця року. Експерти, втім, кажуть, що він навряд чи піде на такий крок.

Ми не можемо допустити, щоб хаотична клоунада розвалила наш уряд. Очевидно, що Джастін Трюдо не має довіри парламенту,

– заявив журналістам лідер консерваторів П'єр Пуалівер.

Ситуацію ускладнює відставка міністерки фінансів Христі Фріланд, а також те, що близько 20 членів Ліберальної партії публічно закликають Трюдо піти.

Трюдо не коментував її відставку, хоча зазвичай робить заяви на тлі таких подій. Офіс прем'єра також скасував традиційні інтерв'ю наприкінці року.

На цьому тлі експерти припускають, що навіть якщо Трюдо добровільно залишить посаду, Ліберальній партії буде складно обрати нового постійного лідера до виборів, відтак участь у виборах братиме тимчасовий лідер, чого ще ніколи не було.

Кризу поглиблює й те, що майбутній президент США Дональд Трамп погрожує запровадити 25-відсотковий тариф на імпорт з Канади, що може серйозно вдарити по економіці країни.