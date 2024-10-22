У ЦАХАЛ заявили, що знайшли бункер "Хезболли" під лікарнею з мільйонами та золотом

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) виявила бункер руху "Хезболла" у Лівані, де зберігалися 500 мільйонів доларів та золото.

Як розповів прес-аташе ЦАХАЛ Даніель Хагарі, бункер розташований під будинком лікарні Аль-Сахель у Бейруті.

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"Бункер навмисно розмістили під лікарнею. У ньому понад півмільярда доларів у купюрах та золоті", – сказав представник ЦАХАЛ Даніель Хагарі

Хагарі уточнив, що збереження "Хезболли" походять із двох джерел: гроші, які пересилаються угрупованню з Ірану, та кошти, що виділяються на відновлення та соціальну допомогу мирним жителям Лівану.

Він закликав ліванський уряд та міжнародні організації протистояти тому, що "Хезболла" привласнює гроші, призначені на мирні цілі, та влаштовує свої бункери під мирними міськими об'єктами, такими як лікарня.

Хезболла заперечує

Водночас у "Хезболлі" заперечили це. Мовляв, заява ЦАХАЛ не відповідає дійсності і запропонували урядовій армії Лівану проінспектувати лікарню, щоб переконатися, що сховища під нею немає.

Також ізраїльські військові заявили , що продовжують точкові операції на півдні Лівану, і що в понеділок їм вдалося знищити 7 бригадних командирів "Хезболли".

Загалом ізраїльська армія повідомила, що в ході операції в Лівані знищено близько 70% ракетного арсеналу "Хезболли" та вбито приблизно 2 тисячі бойовиків.