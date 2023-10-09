ЦАХАЛ заявив, що Ізраїль повернув під контроль всі населені пункти на кордоні з Газою

7 жовтня ХАМАС атакував Ізраїль ракетами, після чого напав на нього, захопивши частину територій. А вже 9 жовтня ЦАХАЛ заявив, що Ізраїлю вдалося повернути під контроль всі населені пункти на кордоні з Газою.

Детальніше про це розповів офіційний представник Армії оборони Ізраїлю, контр-адмірал Даніель Хагарі. Він, власне, і підтвердив, що контроль над усіма населеними пунктами, розташованими на кордоні з Сектором Гази, вдалося відновити Ізраїлю.

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Бойових дій у жодному з міст немає

За словами Хагарі, за останні кілька годин були "поодинокі" інциденти зіткнень між військовими та палестинськими терористами.

Хагарі зазначив, що у регіональній раді Шаар Ханегев війська вбили трьох терористів, а в Беері – одного, в Холіті і Суфі – п'ятьох, а в Алумімі – чотирьох.

Цілком можливо, що в цьому районі все ще є терористи,

– додав Хагарі.

Він зазначив, що прориви прикордонних бар'єрів у Газі будуть фізично захищеними з допомогою танків. Їх підтримуватимуть бойові вертольоти та безпілотники.

За словами Хагарі, армії вдалося евакуювати 15 з 24 прикордонних міст. Вона також продовжить евакуацію з інших упродовж найближчого дня. Речник додав, що Сдерот на цьому етапі евакуйовувати не будуть.

Він також зазначив, що на момент початку бойових дій у суботу вранці по Ізраїлю випустили близько 4 400 ракет.

Що стосується призову резервістів, то Хагарі каже, що ЦАХАЛ "ніколи не мобілізував стільки резервістів так швидко". Мовиться про 300 тисяч осіб за 48 годин.