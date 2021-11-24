У ЦАР впав вертоліт з російськими найманцями: відео з місця інциденту

У Центральноафриканській республіці зазнав аварії вертоліт. На його борту перебували російські найманці зі скандальної ПВК "Вагнера".

Перші хвилини після катастрофи вертольота вдалося зафіксувати на камеру. У мережі їх оприлюднив очевидець інциденту.

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У ЦАР розбився вертоліт з вагнерівцями

Аварія вертольота сталася вранці 22 листопада у місті Бангі, що у ЦАР.

На ролику помітно, що гелікоптер впав у річку. Після цього на берег вибралися двоє білих чоловіків. Один з них доволі сильно кульгав, а у другого була розбита голова.

Видання повідомляє, що росіян врятували місцеві човнярі. Сам вертоліт після аварії затонув у річці. Інформації про те, скільки людей було на борту, наразі немає. Однак відомо, що це були найманці ПВК "Вагнера".

Російська влада офіційних коментарів щодо аварії вертольота також наразі не давала.

У ЦАР впав вертоліт з вагнерівцями: дивіться відео

Війна в ЦАР та участі у ній вагнерівців: коротко

Війна у ЦАР триває з 2012 року. У боях з двох сторін беруть участь повстанці й чинна влада. Миротворці ООН підтримують офіційний ЦАР.

Натомість на стороні повстанців участь у боях беруть і бійці ПВК "Вагнера", яких раніше також помітили в Україні, Сирії та інших країнах. У ЦАР їх неодноразово звинувачували в катуваннях та убивствах.