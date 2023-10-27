У Царьова заявили, що в нього стріляли двічі: його знайшли без свідомості біля санаторію

Окупанти стверджують, що у зрадника Олега Царьова стріляли двічі. Його нібито знайшли без свідомості біля санаторію, де він проживав.

Про це повідомляють у телеграм-каналі Царьова, інформує 24 Канал. Правдивість цієї інформації наразі перевіряється.

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Окупанти стверджують, що у Царьова стріляли двічі

Так, адміністратор телеграм-каналу Царьова підтвердив факт замаху і заявив, що у зрадника України нібито двічі стріляли. Його буцімто знайшли без свідомості біля санаторію, де він проживав.

Інформація про замах на Олега Царьова підтверджується його рідними. Близько опівночі на території санаторію, де він мешкає, у нього двічі стріляли. Інформації про злочинця немає, працюють силовики,

– стверджують у телеграм-каналі зрадника.

До того ж зазначається, що колаборант нібито втратив багато крові. Інформації про стан Царьова наразі нібито немає.

"На момент прибуття карети швидкої допомоги Олег був непритомний, з великою крововтратою. Інформації про стан здоров'я наразі немає", – додав адміністратор Царьова.

Що цьому передувало