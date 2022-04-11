Це абсолютно нормальне рішення, – інвестбанкір пояснив, що буде з курсом гривні

Національний банк України 9 квітня продовжив замороження курсу гривні до долара на рівні 29 гривень 25 копійок. Так триватиме до кінця війни Росії проти України.

За словами інвестиційного банкіра Сергія Фурси, зараз ми бачимо результат реформ, які провели в банківській сфері у 2014 – 2015 роках. Про це він повідомив в ефірі 24 каналу.

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Якісне проходження кризи

Це абсолютно нормальне рішення. Національний банк України – приклад якісного проходження кризи,

– підкреслив Фурса.

Як зазначив банкір, в Україні зараз криза – війна торкнулась щонайменше 2/5 територій країни, тому, ймовірно, економіка впаде на 30%. Утім, курс гривні стабільний, а валютних обмежень значно менше, ніж у Росії.

"Ми можемо зараз вільно купляти долари. Навіть курс валют на чорному ринку коливається на рівні 32 – 33 гривні. Тобто принципової різниці немає", – зазначив Фурса.

Що допомагає тримати курс

Банкір зазначив, що неможливість експортувати українськими портами, наприклад, рекордний врожай, який зібрали наші аграрії, а також ситуація з українською металургією, зокрема в Маріуполі, – мали б сильно вдарити по гривні. З іншого боку, імпорт теж впав, тому це допомагає тримати курс.

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Фурса також додав, що Україні активно допомагають наші західні партнери. Вони зараз фактично фінансують величезний дефіцит бюджету, який виникає через війну.

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