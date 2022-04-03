Це апокаліптична картина: заступник міського голови Ізюма Мацокін пригадав початок блокади

Ізюм досі перебуває під контролем окупантів. Заступник міського голови Ізюма Володимир Мацокін пригадав, як місто опинилось в блокаді.

За його словами, 6 березня Ізюм почали інтенсивно бомбардувати. Тоді вже було відомо, що в кількох районах міста є російські війська.

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Зокрема в районі Гончарівки, Пісок та залізничного вокзалу.

У місті на той час уже були підірвані всі автомобільні мости через річку Сіверський Донець, залишався тільки пішохідний міст. Міська влада перебувала в центральній частині під українським прапором,

– розповів Мацокін.

Ізюм обстрілюють доба за добою

Він сказав, що тоді й почалося нищівне бомбардування Ізюму з літаків, з мінометів, ракетами та артилерією. І це повторювалось із дня в день.

"Сьогодні ж у Генштаб ЗСУ повідомляють, що йдуть бої за Ізюм. Бойові дії тривають, і більше я коментувати не маю права", – додав заступник міського голови.

Це апокаліптична картина

Мацокін зазначив, що ці хаотичні бомбардування та обстріли міста мають варварський характер. Адже незрозуміло, яка була військова логіка цього.

Знищували все. Меморіали, присвячені Другій світовій війні, дитсадочки, ліцей, медичні та соціальні заклади, шляхи, пішохідний міст, центральні площу та парк, пам’ятки архітектури. Апокаліптична картина,

– додав він.

Щодо будинків, то внаслідок обстрілів у них не просто вилітали вікна чи двері. Руйнування значно масштабніші, адже "складались" цілі під’їзди. Він обстрілів по школах – залишились лише залишки "коробки".

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