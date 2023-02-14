Це буде для всіх сюрпризом, – ОК "Південь" про присутність ЗСУ на Зміїному

Нещодавно росіяни атакували острів Зміїний з повітря. Вони застосували протикорабельні ракети "Онікс",

За допомогою тактичної авіації окупанти намагаються просунутися на острів і розвідати, що ж там відбувається. Спокою з цього приводу немає. Про це 24 Каналу сказала речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк.

До теми Окупанти активно використовують ДРГ у дельті Дніпра, – ОК "Південь"

Намагаються продемонструвати силу

Як відзначає речниця, в наративах ворога є продовження дій на півдні. Цілком ймовірно, що бомбардування острова, на якому залишилася лише покинута загарбниками ж техніка, може свідчити про те, що вони натякають на можливість висадки свого десанту.

Але ми розуміємо, що така висадка буде приречена, тому що на такому невеликому клаптику землі їм втриматися не вдасться без підтримки флоту, що боїться і ховається, та інших підрозділів, яких поруч немає. Тому це, найімовірніше, гра м'язами й демонстрація сили,

– вважає Гуменюк.

Крім того, окупанти намагалися розвідати, чи не розгорнули наші Сили оборони якийсь потужний підрозділ, який дошкулятиме їм у майбутньому

Що ж до присутності українських військових на Зміїному, речниця ОК "Південь" традиційно зберегла інтригу. "Нехай це для всіх стане сюрпризом", – зауважила вона.

Піррова перемога