Це буде для всіх сюрпризом, – ОК "Південь" про присутність ЗСУ на Зміїному
Нещодавно росіяни атакували острів Зміїний з повітря. Вони застосували протикорабельні ракети "Онікс",
За допомогою тактичної авіації окупанти намагаються просунутися на острів і розвідати, що ж там відбувається. Спокою з цього приводу немає. Про це 24 Каналу сказала речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк.
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Намагаються продемонструвати силу
Як відзначає речниця, в наративах ворога є продовження дій на півдні. Цілком ймовірно, що бомбардування острова, на якому залишилася лише покинута загарбниками ж техніка, може свідчити про те, що вони натякають на можливість висадки свого десанту.
Але ми розуміємо, що така висадка буде приречена, тому що на такому невеликому клаптику землі їм втриматися не вдасться без підтримки флоту, що боїться і ховається, та інших підрозділів, яких поруч немає. Тому це, найімовірніше, гра м'язами й демонстрація сили,
– вважає Гуменюк.
Крім того, окупанти намагалися розвідати, чи не розгорнули наші Сили оборони якийсь потужний підрозділ, який дошкулятиме їм у майбутньому
Що ж до присутності українських військових на Зміїному, речниця ОК "Південь" традиційно зберегла інтригу. "Нехай це для всіх стане сюрпризом", – зауважила вона.
Піррова перемога
- У ніч проти 11 лютого росіяни скинули на острів Зміїний 4 авіабомби. Раніше острів був стратегічно важливий для ЗСУ, щоб завадити росіянам використати його для розташування своїх сил та засобів.
- Однак військовий експерт та генерал-лейтенант ЗСУ в запасі Ігор Романенко зауважив, що наразі Сили оборони України, ймовірно, не займаються протиповітряною обороною Зміїного.
- Річ у тім, що під час свого перебування на острові росіяни могли використовувати своє озброєння для впливу на Військово-морські сили України та судна, які курсували у межах Зернової угоди. Крім того, зі Зміїного загарбники могли цинічно обстрілювати Одеську область.
- Згодом окупанти вчинили "жест доброї волі" та втекли з острова. Отже, ймовірно, там не розгорталися засоби протиповітряної оборони для прикриття. Адже Су-24, з яких ворог скинув авіабомби, не є складною ціллю для зенітно-ракетних комплексів.
- На думку Романенка, загарбники могли мати таку мету: підірвати свої склади, що лишилися на острові; запобігти ймовірній підготовці ЗСУ до певних дій у майбутньому; використати атаку в пропагандистських цілях.