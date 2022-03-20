Це буде жорстко, – білоруський доброволець про зіткнення з земляками в Україні

Багато білоруських добровольців зараз воюють на стороні України у війні проти РФ. І якщо армія Лукашенка вирішить почати війну в Україні, як це припускає розвідка, то це буде жорстка битва білорусів з земляками.

Про це заявив білоруський доброволець Вадим Прокоп’єв в ефірі 24 каналу.

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Він не думає, що просування на 300 кілометрів до Львова можливе силами наполовину вмотивованих сил спецоперацій Білорусі. Для такого просування треба 30 – 40 тисяч вмотивованих людей, який Лукашенко не має.

Доброволець каже, що найкращий подарунок – щоб частина білоруських військ "із промитими мізками” отримала назад "200" (тіла вбитих військових, – 24 канал). Він не вірить в боєздатність таких військових частин.

На його думку, якщо білоруси, які прийдуть воювати від Лукашенка, зустрінуться з білоруськими добровольцями, які допомагають Україні, то це буде жорстко.

Це буде абсолютно жорстко. Я запевняю вас, що ті білоруси, які знаходяться у складі Збройних Сил України, зовсім безжалісно і з задоволенням будуть мати справу з цими "лукашенківськими собаками". В цьому точно не сумнівайтеся,

– заявив Прокоп'єв.

Доброволець додав, що присутність білорусів на боці України також можлива. "Комусь допоможуть перейти на цей бік та здатися в полон. Зокрема, такі повідомлення ми туди й посилали, навіть скидали інструкції, як це правильно зробити", – каже він.

Вадим Прокоп'єв наголосив, що в білоруських добровольцях на українському боці взагалі не треба сумніватися, вони будуть воювати відчайдушно проти російського світу.

Це буде жорстко, – білоруський доброволець про зіткнення із земляками в Україні:



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