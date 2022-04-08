Це була м'ясорубка, – свідок обстрілу Краматорська

Після атаки росіян на вокзал у Краматорську відомо про 39 загиблих. Крім цього, є 89 поранених, а серед них значна кількість з серйозними травмами.

Про це в ефірі 24 каналу розповів кореспондент з Краматорська. Він зазначив, що з міста організовували евакуаційні поїзди, щоб рятувати мешканців Донеччини та Луганщини у безпечні області України.

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"Я був свідком обстрілу. Люди грілись на сонці й чекали потяга. Після вибуху всі впали. Я почав бігти й це мене врятувало. Тому що з тими, хто залишився, сталась м'ясорубка, неймовірний жах", – сказав журналіст.

Скло потрапляло у людей

Кореспондент повідомив, що полум'я поширювалось дуже швидко. Палали автомобілі. Журналіст бачив, як згоріла людина, яка була біля транспорту.

Коли я біг, то бачив, як скло потрапляло у людей. Також на людей потрапляла невідома речовина, яку неможливо зняти зі шкіри. У мене від неї є кілька опіків. Відходьте від вікон. Це дуже велика небезпека,

– сказав свідок подій.

Він додав, що багато людей мали домашніх тварин, які теж отримали поранення. Журналіст відзначив роботу рятувальників та медиків.

"Рятувальники спрацювали просто блискавично. Одразу приїхали лікарі, правоохоронці. Все було дуже злагоджено. Всіх, хто постраждав, відвезли до лікарні", – розповів кореспондент.

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