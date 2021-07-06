Це було доволі боляче, – відверта реакція Данілова на окупацію Луганська

Олексій Данілов родом з Луганська – політичну кар'єру також розпочинав у рідному місті. Коли у 2014 році регіон окупували проросійські бойовики, пережити це було досить боляче та складно.

Про це секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов заявив у програмі "Перші особи" на 24 каналі. У час окупації він вже перебував у Києві.

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"Мені було доволі боляче за усім цим спостерігати", – сказав Данілов.

Він розповів, що допомагав фронту як міг, але не афішував цього. Також пробував спілкуватися з тодішнім головою Луганської облдержадміністрації Георгієм Тукою, однак у того нібито не було бажання вести розмову.

Данілов ще у 2007 році прогнозував війну

Олексій Данілов протягом 1994—1997 років був на посаді мера Луганська. Також очолював Луганську облдержадміністрацію у 2005 році.

Ще у 2007 році він заявляв, що Україна рухається до війни та втрати Криму. Данілов говорив це і на депутатській фракції, до якої входив.

Не треба було бути гуру, щоб розуміти, що в нас будуть проблеми в Донецькій та Луганській області. Треба було просто аналізувати, що відбувалося,

– пояснив Данілов.

"На жаль, я не міг достукатись ні до кого для того, щоб вони зрозуміли глибину усіх процесів", – додав політик.

Данілов вважає, що росіяни заздалегідь готувалися до окупації, робили закладки та відправляли своїх людей на українські території.

"Це питання їхніх імперських амбіцій, щоб повернути нас до себе. Ми пройшли певний рубікон і це зробити вже буде неможливо", – наголосив він.

Прем'єра інтерв'ю відбудеться у вівторок, 6 липня, на 24 каналі о 20:00. Випуск можна буде переглянути також в ютубі.