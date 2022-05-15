Це було не вперше, – оборонець "Азовсталі" про застосування росіянами термічних бомб по заводу

З'явилась інформація, що російські вбивці вночі 15 травня застосували на "Азовсталі" фосфорні бомби. Від ранку загарбники продовжують штурмувати завод.

Про це 15 травня в ефірі телеканалу "Рада" сказав командир 12-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії України Денис Шлега, передає 24 канал.

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"Це не вперше фосфорні бомби скидають на "Азовсталь" та наші позиції", – сказав захисник.