"Гетманцев (той самий, який називав захист української мови фашизмом) вирішив здійснити диверсію проти системи державного управління", – написав він.

Волонтер наголосив, що зараз державна служба вважається непрестижною, а низькі зарплати можуть збільшити ризики корупції.

А тут Гетманцев разом із головою ВР вирішили добити її (держслужбу, – 24 Канал). Це справді диверсія проти держави. Інакше не назвати,

– заявив Стерненко.

Що цьому передувало?

Народний депутат, голова фінансового комітету ВРУ Данило Гетманцев заявив про те, що під час війни тягар фінансування має бути справедливо розподілений.

Він повідомив, що разом зі спікером ВР Русланом Стефанчуком подав пропозицію до Держбюджету на 2026 рік. Йдеться про те, аби обмежити рівень заробітних плат чиновників лімітом.

Згідно з пропозицією Гетманцева і Стефанчука, державні службовці повинні отримувати не більше 80 тисяч гривень на місяць.

При цьому нардеп уточнив, що такий ліміт не стосуватиметься тих, хто бере участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони.